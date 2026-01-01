SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Peach Property Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11,38 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 878,867 Peach Property Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 528,07 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 30.12.2025 auf 6,29 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 44,72 Prozent vermindert.

Peach Property Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 349,31 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at