Peach Property Group Aktie

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WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

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Hochrechnung 29.10.2026 10:03:33

SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peach Property Group-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die Peach Property Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,18 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,181 Peach Property Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Peach Property Group-Papiers auf 4,43 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,68 CHF wert. Damit wäre die Investition 28,32 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Peach Property Group eine Börsenbewertung in Höhe von 246,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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