SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peach Property Group von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Peach Property Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Peach Property Group-Aktie 10,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Peach Property Group-Aktie investiert, befänden sich nun 98,050 Peach Property Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 4,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 460,84 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 53,92 Prozent.

Der Börsenwert von Peach Property Group belief sich jüngst auf 260,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at