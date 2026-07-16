Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Investmentbeispiel
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16.07.2026 10:03:23
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peach Property Group von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Peach Property Group-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Peach Property Group-Papier 8,59 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,643 Peach Property Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,15 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 15.07.2026 auf 4,57 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 46,85 Prozent.
Peach Property Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 242,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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