Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Profitable Peach Property Group-Investition?
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26.11.2026 10:03:22
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Peach Property Group von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Peach Property Group-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,94 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 168,350 Peach Property Group-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 781,99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,65 CHF belief. Damit wäre die Investition um 21,80 Prozent gesunken.
Insgesamt war Peach Property Group zuletzt 261,00 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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