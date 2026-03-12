Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Peach Property Group-Anlage im Blick
|
12.03.2026 10:03:19
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Peach Property Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Peach Property Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,71 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,295 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.03.2026 auf 5,75 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,20 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 40,80 Prozent.
Der Marktwert von Peach Property Group betrug jüngst 319,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Peach Property Group AG
Analysen zu Peach Property Group AG
Aktien in diesem Artikel
|Peach Property Group AG
|6,30
|0,32%
