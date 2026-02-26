Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Peach Property Group-Investment
|
26.02.2026 10:03:25
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Peach Property Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Peach Property Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,92 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Peach Property Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83,896 Peach Property Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 483,24 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 25.02.2026 auf 5,76 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,68 Prozent abgenommen.
Peach Property Group war somit zuletzt am Markt 320,09 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
