SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Peach Property Group von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Peach Property Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,98 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,127 Peach Property Group-Aktien. Die gehaltenen Peach Property Group-Anteile wären am 07.01.2026 19,85 CHF wert, da der Schlussstand 6,35 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 80,15 Prozent verkleinert.

Am Markt war Peach Property Group jüngst 354,94 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at