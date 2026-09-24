Peach Property Group Aktie

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WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

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Lohnender Peach Property Group-Einstieg? 24.09.2026 10:03:25

SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Peach Property Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Peach Property Group-Aktie 10,58 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 94,514 Peach Property Group-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 4,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 463,12 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -53,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Peach Property Group belief sich zuletzt auf 262,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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