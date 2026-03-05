SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Peach Property Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Peach Property Group-Papier bei 31,43 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 318,177 Peach Property Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.03.2026 1 832,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5,76 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 81,67 Prozent verringert.

Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 321,69 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at