SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Peach Property Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde die Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Peach Property Group-Anteile betrug an diesem Tag 6,24 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,026 Peach Property Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,33 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Papiers am 05.08.2026 auf 4,95 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,67 Prozent verringert.

Der Marktwert von Peach Property Group betrug jüngst 277,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at