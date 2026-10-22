Peach Property Group Aktie

Peach Property Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Peach Property Group-Einstieg? 22.10.2026 10:03:22

SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Peach Property Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Peach Property Group-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Peach Property Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10,75 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 929,897 Peach Property Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Peach Property Group-Papiers auf 4,77 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 430,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,69 Prozent verringert.

Am Markt war Peach Property Group jüngst 263,02 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Peach Property Group AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Peach Property Group AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Peach Property Group AG 5,01 -1,76% Peach Property Group AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen