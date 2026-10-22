Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Profitabler Peach Property Group-Einstieg?
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22.10.2026 10:03:22
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Peach Property Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Peach Property Group-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 10,75 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 929,897 Peach Property Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Peach Property Group-Papiers auf 4,77 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 430,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55,69 Prozent verringert.
Am Markt war Peach Property Group jüngst 263,02 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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