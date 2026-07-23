Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Performance unter der Lupe
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23.07.2026 10:03:24
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Peach Property Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Peach Property Group-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 38,85 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 25,738 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Peach Property Group-Papiere wären am 22.07.2026 114,54 CHF wert, da der Schlussstand 4,45 CHF betrug. Mit einer Performance von -88,55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Peach Property Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 243,35 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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