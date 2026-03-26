Peach Property Group Aktie
WKN DE: A1C8PJ / ISIN: CH0118530366
|Lukrativer Peach Property Group-Einstieg?
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26.03.2026 10:03:29
SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor 3 Jahren angefallen
Die Peach Property Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,59 CHF. Bei einem Peach Property Group-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 042,939 Peach Property Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 318,99 CHF, da sich der Wert eines Peach Property Group-Anteils am 25.03.2026 auf 5,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,81 Prozent verringert.
Der Marktwert von Peach Property Group betrug jüngst 283,07 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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