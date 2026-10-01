SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Peach Property Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Peach Property Group-Papiers betrug an diesem Tag 6,32 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 582,278 Peach Property Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie auf 4,92 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 784,81 CHF wert. Damit wäre die Investition 22,15 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Peach Property Group belief sich jüngst auf 264,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at