Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Perrot Duval SA-Anlage im Blick
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05.06.2026 10:03:53
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: Hätte sich eine Investition in Perrot Duval SA von vor 10 Jahren gerechnet?
Am 05.06.2016 wurden Perrot Duval SA-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 43,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Perrot Duval SA-Aktie investiert, befänden sich nun 22,936 Perrot Duval SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 43,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 990,83 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,92 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Perrot Duval SA einen Börsenwert von 6,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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