Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Perrot Duval SA-Investition
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18.09.2026 10:04:01
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: Hätte sich eine Perrot Duval SA-Investition von vor 5 Jahren gelohnt?
Vor 5 Jahren wurde das Perrot Duval SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Perrot Duval SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 107,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 9,346 Perrot Duval SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 1 009,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 108,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,93 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich zuletzt auf 15,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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