SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Perrot Duval SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Perrot Duval SA-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 42,05 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hat, hat nun 23,781 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 074,91 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,49 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Perrot Duval SA eine Marktkapitalisierung von 6,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at