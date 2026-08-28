Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Perrot Duval SA-Investment
|
28.08.2026 10:03:39
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Perrot Duval SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 51,75 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Perrot Duval SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,324 Perrot Duval SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.08.2026 1 739,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 90,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 73,91 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Perrot Duval SA zuletzt 12,10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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