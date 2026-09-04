Perrot Duval Aktie

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WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700

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Frühe Anlage 04.09.2026 10:03:59

SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Perrot Duval SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 28.08.2025 wurden Perrot Duval SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Perrot Duval SA-Papier bei 51,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Perrot Duval SA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 194,175 Perrot Duval SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (99,00 CHF), wäre das Investment nun 19 223,30 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 92,23 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Perrot Duval SA betrug jüngst 12,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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