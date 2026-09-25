Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Frühe Anlage
|
25.09.2026 10:03:40
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Perrot Duval SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Perrot Duval SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Perrot Duval SA-Papier bei 54,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 183,486 Perrot Duval SA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 550,46 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Anteils am 24.09.2026 auf 112,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 105,50 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich jüngst auf 14,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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