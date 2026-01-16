Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Langfristige Investition
|
16.01.2026 10:03:45
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Perrot Duval SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 41,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 238,663 Perrot Duval SA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.01.2026 gerechnet (49,80 CHF), wäre das Investment nun 11 885,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,85 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich zuletzt auf 6,70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Perrot Duval SA
|45,00
|-9,64%
