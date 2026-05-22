Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Langfristige Investition
|
22.05.2026 10:04:00
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrot Duval SA-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Perrot Duval SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Perrot Duval SA-Anteile an diesem Tag 84,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Perrot Duval SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 119,048 Perrot Duval SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 45,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 380,95 CHF wert. Damit wäre die Investition um 46,19 Prozent gesunken.
Perrot Duval SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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