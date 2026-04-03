Perrot Duval Aktie

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WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700

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Lukrative Perrot Duval SA-Anlage? 03.04.2026 10:03:38

SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrot Duval SA-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Perrot Duval SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Perrot Duval SA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Perrot Duval SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 114,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,772 Perrot Duval SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 394,74 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Anteils am 02.04.2026 auf 45,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 60,53 Prozent verkleinert.

Am Markt war Perrot Duval SA jüngst 6,13 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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