Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Lukratives Perrot Duval SA-Investment?
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26.06.2026 10:03:50
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Perrot Duval SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Perrot Duval SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 106,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,434 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 50,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 476,42 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 52,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Perrot Duval SA bezifferte sich zuletzt auf 6,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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