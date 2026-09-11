Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Frühe Anlage
|
11.09.2026 10:03:35
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Perrot Duval SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Perrot Duval SA-Aktie bei 77,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,299 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 110,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,86 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 142,86 CHF, was einer positiven Performance von 42,86 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Perrot Duval SA eine Börsenbewertung in Höhe von 15,61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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