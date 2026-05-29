SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Perrot Duval SA-Investment verlieren können.

Am 29.05.2021 wurden Perrot Duval SA-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Perrot Duval SA-Anteile bei 113,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,885 Perrot Duval SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 45,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40,18 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 59,82 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Perrot Duval SA belief sich zuletzt auf 6,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at