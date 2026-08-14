Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Langfristige Investition
|
14.08.2026 10:03:41
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor 3 Jahren bedeutet
Das Perrot Duval SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Perrot Duval SA-Aktie bei 83,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Perrot Duval SA-Aktie investiert hat, hat nun 120,482 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 698,80 CHF, da sich der Wert eines Perrot Duval SA-Anteils am 13.08.2026 auf 80,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,01 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Perrot Duval SA belief sich zuletzt auf 10,50 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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