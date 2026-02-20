SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Perrot Duval SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Perrot Duval SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Perrot Duval SA-Aktie betrug an diesem Tag 52,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Perrot Duval SA-Aktie investiert, befänden sich nun 19,048 Perrot Duval SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 43,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 834,29 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,57 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Perrot Duval SA eine Börsenbewertung in Höhe von 6,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at