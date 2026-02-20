Perrot Duval Aktie

Perrot Duval für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 20.02.2026 10:04:15

SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Perrot Duval SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Perrot Duval SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Perrot Duval SA-Aktie betrug an diesem Tag 52,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Perrot Duval SA-Aktie investiert, befänden sich nun 19,048 Perrot Duval SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 43,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 834,29 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,57 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Perrot Duval SA eine Börsenbewertung in Höhe von 6,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Perrot Duval SA

mehr Nachrichten