Perrot Duval Aktie
WKN DE: A12ELW / ISIN: CH0252620700
|Lohnende Perrot Duval SA-Investition?
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17.04.2026 10:03:58
SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor einem Jahr eingebracht
Die Perrot Duval SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,667 Perrot Duval SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 45,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,33 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -24,67 Prozent.
Jüngst verzeichnete Perrot Duval SA eine Marktkapitalisierung von 6,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Perrot Duval SA
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