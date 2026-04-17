SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Perrot Duval SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Perrot Duval SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,667 Perrot Duval SA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 45,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 75,33 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -24,67 Prozent.

Jüngst verzeichnete Perrot Duval SA eine Marktkapitalisierung von 6,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at