SPI-Wert Perrot Duval SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Perrot Duval SA von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Perrot Duval SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Perrot Duval SA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 119,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,840 Perrot Duval SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Perrot Duval SA-Papiers auf 44,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,48 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 62,52 Prozent.

Insgesamt war Perrot Duval SA zuletzt 6,59 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at