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Phoenix Mecano Aktie

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WKN DE: A2QRHN / ISIN: CH1261338102

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Ausschüttung an Anleger 22.05.2026 07:03:24

SPI-Wert Phoenix Mecano-Aktie: Über diese Dividende können sich Phoenix Mecano-Anleger freuen

SPI-Wert Phoenix Mecano-Aktie: Über diese Dividende können sich Phoenix Mecano-Anleger freuen

So viel Dividende schüttet Dividendenaktie Phoenix Mecano aus.

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Phoenix Mecano am 21.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 19,50 CHF je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 2,63 Prozent angehoben. 17,65 Mio. CHF werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. So dezimierte sich die Phoenix Mecano- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 36,05 Prozent.

Phoenix Mecano-Ausschüttungsrendite

Schlussendlich notierte das Phoenix Mecano-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 428,00 CHF. Der Phoenix Mecano-Anteilsschein wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Phoenix Mecano-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Phoenix Mecano verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,37 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 4,47 Prozent.

Reale Rendite vs. Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Phoenix Mecano via SIX SX 8,94 Prozent an Wert verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -8,01 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Phoenix Mecano-Kurs.

Dividendenvorhersage von Phoenix Mecano

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 20,37 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4,33 Prozent nachlassen.

Schlüsseldaten von Phoenix Mecano

Phoenix Mecano ist ein SPI-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 386,239 Mio. CHF. Phoenix Mecano weist aktuell ein KGV von 14,55 auf. Im Jahr 2025 erzielte Phoenix Mecano einen Umsatz von 700,460 Mio.CHF sowie ein EPS von 30,66 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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