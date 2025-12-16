Pierer Mobility Aktie

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

Lohnender Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Einstieg? 16.12.2025 10:03:58

SPI-Wert Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pierer Mobility (Bajaj Mobility) von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 89,286 Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 425,00 EUR, da sich der Wert eines Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Papiers am 15.12.2025 auf 15,96 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 42,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Pierer Mobility (Bajaj Mobility) belief sich zuletzt auf 540,77 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

