SPI-Wert Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pierer Mobility (Bajaj Mobility) von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurde das Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,632 Pierer Mobility (Bajaj Mobility)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.12.2025 41,32 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,70 EUR belief. Damit wäre die Investition um 58,68 Prozent gesunken.

Pierer Mobility (Bajaj Mobility) wurde am Markt mit 551,03 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at