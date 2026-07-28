PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Langfristige Anlage
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28.07.2026 10:03:44
SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 316,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das PLAZZA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,646 PLAZZA-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.07.2026 13 765,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 435,00 CHF belief. Mit einer Performance von +37,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war PLAZZA zuletzt 901,03 Mio. CHF wert. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PLAZZA-Anteils auf 222,40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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