Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

PLAZZA Aktie

PLAZZA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 28.07.2026 10:03:44

SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 316,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das PLAZZA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,646 PLAZZA-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.07.2026 13 765,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 435,00 CHF belief. Mit einer Performance von +37,66 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war PLAZZA zuletzt 901,03 Mio. CHF wert. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PLAZZA-Anteils auf 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PLAZZA AG

mehr Nachrichten