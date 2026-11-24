PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Lukratives PLAZZA-Investment?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das PLAZZA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen PLAZZA-Anteile an diesem Tag bei 335,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die PLAZZA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,985 PLAZZA-Aktien. Die gehaltenen PLAZZA-Anteile wären am 23.11.2026 1 277,61 CHF wert, da der Schlussstand 428,00 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +27,76 Prozent.
PLAZZA wurde am Markt mit 890,58 Mio. CHF bewertet. Die Erstnotiz des PLAZZA-Papiers fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der PLAZZA-Aktie wurde der Erstkurs mit 222,40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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