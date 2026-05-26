PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Hochrechnung
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor einem Jahr abgeworfen
Am 26.05.2025 wurde die PLAZZA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PLAZZA-Papier bei 377,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hat, hat nun 26,525 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 440,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 671,09 CHF wert. Damit wäre die Investition 16,71 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 911,20 Mio. CHF. PLAZZA-Papiere wurden am 26.06.2015 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein PLAZZA-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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