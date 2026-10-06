SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PLAZZA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die PLAZZA-Aktie an diesem Tag bei 237,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,421 PLAZZA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (422,00 CHF), wäre die Investition nun 177,46 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,46 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für PLAZZA eine Börsenbewertung in Höhe von 881,54 Mio. CHF. Die Erstnotiz des PLAZZA-Anteils fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PLAZZA-Papiers lag beim Börsengang bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at