SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das PLAZZA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 356,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,090 PLAZZA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.03.2026 12 247,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 436,00 CHF belief. Mit einer Performance von +22,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte PLAZZA einen Börsenwert von 901,53 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX war der 26.06.2015. Damals wurde der erste Kurs eines PLAZZA-Anteils bei 222,40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at