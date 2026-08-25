SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PLAZZA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in PLAZZA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.08.2023 wurde das PLAZZA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren PLAZZA-Anteile an diesem Tag 310,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,323 PLAZZA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 138,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 430,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,71 Prozent erhöht.

Alle PLAZZA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 890,67 Mio. CHF. PLAZZA-Papiere wurden am 26.06.2015 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines PLAZZA-Anteils lag damals bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at