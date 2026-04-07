PLAZZA Aktie

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WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

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PLAZZA-Investmentbeispiel 07.04.2026 10:03:42

SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen PLAZZA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 316,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PLAZZA-Aktie investiert, befänden sich nun 3,165 PLAZZA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 454,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 436,71 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +43,67 Prozent.

Am Markt war PLAZZA jüngst 940,49 Mio. CHF wert. Die Erstnotiz des PLAZZA-Anteils fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines PLAZZA-Papiers auf 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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