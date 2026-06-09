PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|PLAZZA-Investmentbeispiel
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09.06.2026 10:04:08
SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das PLAZZA-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 320,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PLAZZA-Aktie investiert, befänden sich nun 3,125 PLAZZA-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (433,00 CHF), wäre die Investition nun 1 353,13 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 35,31 Prozent.
PLAZZA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 900,74 Mio. CHF gelistet. Die Erstnotiz des PLAZZA-Anteils fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PLAZZA-Anteils belief sich damals auf 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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