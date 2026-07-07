SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das PLAZZA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 332,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,120 PLAZZA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.07.2026 auf 438,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 192,77 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 13 192,77 CHF, was einer positiven Performance von 31,93 Prozent entspricht.

Am Markt war PLAZZA jüngst 909,42 Mio. CHF wert. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer PLAZZA-Aktie auf 222,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at