SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen PLAZZA-Investment verdienen können.

PLAZZA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 399,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das PLAZZA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,506 PLAZZA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (435,00 CHF), wäre die Investition nun 1 090,23 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9,02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 900,55 Mio. CHF. Am 26.06.2015 fand der erste Handelstag der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PLAZZA-Papiers belief sich damals auf 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at