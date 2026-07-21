PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|Lukratives PLAZZA-Investment?
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21.07.2026 10:04:12
SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PLAZZA-Investment von vor einem Jahr verdient
PLAZZA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 399,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das PLAZZA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,506 PLAZZA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (435,00 CHF), wäre die Investition nun 1 090,23 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 9,02 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 900,55 Mio. CHF. Am 26.06.2015 fand der erste Handelstag der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PLAZZA-Papiers belief sich damals auf 222,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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