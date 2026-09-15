PLAZZA Aktie

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WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913

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Frühes Investment 15.09.2026 10:03:29

SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PLAZZA von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PLAZZA-Aktien verdienen können.

PLAZZA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 401,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,249 PLAZZA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (423,00 CHF), wäre das Investment nun 105,49 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,49 Prozent.

PLAZZA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 876,35 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Papiere an der Börse SWX war der 26.06.2015. Ihren ersten Handelstag begann die PLAZZA-Aktie bei 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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