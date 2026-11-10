PLAZZA Aktie
WKN DE: A14VKT / ISIN: CH0284142913
|PLAZZA-Performance im Blick
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10.11.2026 10:03:31
SPI-Wert PLAZZA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PLAZZA von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit PLAZZA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die PLAZZA-Anteile bei 400,00 CHF. Bei einem PLAZZA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,000 PLAZZA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 425,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 625,00 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 625,00 CHF entspricht einer Performance von +6,25 Prozent.
PLAZZA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 878,83 Mio. CHF gelistet. Der PLAZZA-Börsengang fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des PLAZZA-Papiers bei 222,40 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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