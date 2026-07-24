SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PolyPeptide-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PolyPeptide-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der PolyPeptide-Aktie betrug an diesem Tag 19,32 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hat, hat nun 517,598 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 670,81 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Papiers am 23.07.2026 auf 43,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +126,71 Prozent.

Am Markt war PolyPeptide jüngst 1,44 Mrd. CHF wert. Die PolyPeptide-Aktie wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des PolyPeptide-Papiers belief sich damals auf 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at