PolyPeptide Aktie

PolyPeptide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 24.07.2026 10:03:37

SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PolyPeptide-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem PolyPeptide-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der PolyPeptide-Aktie betrug an diesem Tag 19,32 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie investiert hat, hat nun 517,598 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22 670,81 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Papiers am 23.07.2026 auf 43,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +126,71 Prozent.

Am Markt war PolyPeptide jüngst 1,44 Mrd. CHF wert. Die PolyPeptide-Aktie wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des PolyPeptide-Papiers belief sich damals auf 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PolyPeptide

mehr Nachrichten