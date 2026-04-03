SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen PolyPeptide-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die PolyPeptide-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die PolyPeptide-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,645 PolyPeptide-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 628,42 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Anteils am 02.04.2026 auf 29,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 62,84 Prozent vermehrt.

Am Markt war PolyPeptide jüngst 983,49 Mio. CHF wert. Das PolyPeptide-IPO fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie wurde der Erstkurs mit 72,50 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at