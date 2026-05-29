PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
|Profitable PolyPeptide-Investition?
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29.05.2026 10:03:53
SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PolyPeptide von vor 3 Jahren eingefahren
Die PolyPeptide-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,98 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PolyPeptide-Aktie investiert, befänden sich nun 4,170 PolyPeptide-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 160,97 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Anteils am 28.05.2026 auf 38,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 60,97 Prozent.
Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 1,24 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des PolyPeptide-Papiers fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der PolyPeptide-Aktie belief sich damals auf 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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