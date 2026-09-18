PolyPeptide Aktie

PolyPeptide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852

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PolyPeptide-Performance im Blick 18.09.2026 10:04:01

SPI-Wert PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PolyPeptide-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem PolyPeptide-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,15 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52,219 PolyPeptide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 2 300,26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44,05 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 130,03 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 1,46 Mrd. CHF. Am 29.04.2021 wurden PolyPeptide-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des PolyPeptide-Papiers lag damals bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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